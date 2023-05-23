Рябков оценил будущие поставки F-16 Украине Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 Украине

Фото: Franklin Ramos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВВС США, эскадрилья F16 на авиабазе

Поставив Украине истребители F-16, страны Запада не достигнут никаких целей, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По словам дипломата, если Киев получит эти истребители, Москва отреагирует планомерным продолжением выполнения задач спецоперации.

Никаких целей они своими F-16 не достигнут. Как, впрочем, и любыми другими системами, которые они уже поставили на Украину или собираются поставить, — заявил Рябков.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.

В МИД России назвали намерение Запада поставить F-16 Киеву дальнейшим движением по пути эскалации. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что это сопряжено с колоссальными рисками для них самих. Он добавил, что российская сторона учтет данный шаг в своих планах.