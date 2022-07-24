Лавров назвал условия для вывоза зерна Лавров: Россия настояла на пакетном формате решения вопроса о вывозе зерна

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Российская сторона настояла на пакетном формате решения вопроса о перевозке российских и украинских злаковых, сказал глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури. Он сообщил, что для координации вывоза зерна с Украины будет создан специальный центр в Стамбуле, сообщает Lenta.ru.

Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность, — пояснил министр.

По словам Лаврова, обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, которую определят позднее.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Ранее стало известно, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся к возобновлению работы. В них будут созданы караваны для вывоза зерна. Для включения судов в караван нужно будет подавать заявку.