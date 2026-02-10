Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:22

Лавров назвал три главных союзника России

Лавров: армия, флот и ВКС являются главными союзниками России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ситуация с истечением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) наглядно показывает, что главными союзниками РФ являются армия, флот и воздушно-космические силы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. Он указал, что их состояние не вызывает беспокойство.

Какой бы ни была обстановка в мире, главными союзниками России остаются армия, флот и теперь Воздушно-космические силы. За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность, — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что Россия будет следить за действиями Вашингтона после истечения ДСНВ. По словам главы МИД РФ, Москва будет действовать осторожно и не станет первой делать шаги к эскалации.

Кроме того, Лавров напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны страны Борис Писториус официально призвали к подготовке к войне с Россией. По словам дипломата, европейские политики не могут удержаться от антироссийской риторики.

