Ситуация с истечением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) наглядно показывает, что главными союзниками РФ являются армия, флот и воздушно-космические силы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. Он указал, что их состояние не вызывает беспокойство.

Какой бы ни была обстановка в мире, главными союзниками России остаются армия, флот и теперь Воздушно-космические силы. За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность, — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что Россия будет следить за действиями Вашингтона после истечения ДСНВ. По словам главы МИД РФ, Москва будет действовать осторожно и не станет первой делать шаги к эскалации.

Кроме того, Лавров напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны страны Борис Писториус официально призвали к подготовке к войне с Россией. По словам дипломата, европейские политики не могут удержаться от антироссийской риторики.