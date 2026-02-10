«Мерцам и писториусам неймется»: Лавров ответил на военную риторику Европы Лавров заявил, что в Европе открыто говорят о готовности к войне с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны страны Борис Писториус официально призвали к подготовке к войне с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По словам дипломата, европейские политики не могут удержаться от антироссийской риторики.

Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями «нанесения поражения», но им по-прежнему «неймется». Всякие мерцы, писториусы объявили официально, что в 2029-2030 гг. надо быть готовыми к войне против России, — отметил он.

Ранее появилась информация о том, что большая часть (70%) жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ и Мерца. Согласно данным, текущая коалиция, состоящая из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ), действительно сталкивается со значительным недовольством населения. Только 22% граждан удовлетворены его работой.

До этого сообщалось, что позиция канцлера Германии по переговорам с президентом России Владимиром Путиным вызвала раскол в Европе. По сравнению со странами, выступающими за диалог, Берлин проявляет дипломатическую сдержанность и не выдвигает собственных инициатив, отметили журналисты.