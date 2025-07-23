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23 июля 2025 в 15:20

Лавров и глава МИД Афганистана отметили заинтересованность в двух сферах

Лавров и глава афганского МИД отметили интерес в наращивании связей в торговле

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров и исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе телефонного разговора отметили взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества двух государств, сказано в сообщении министерства РФ. По информации ведомства, речь идет о торгово-экономической области и сфере укрепления региональной безопасности.

Стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом, — сказано в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев положительно оценил идею проведения «Талибан-туров» в Афганистан. Он отметил, что это направление действительно может быть интересно россиянам.

В российском сегменте интернета начали предлагать туры в Афганистан. Поездка рассчитана на восемь дней и семь ночей, стоимость варьируется от $2840 (223 тысячи рублей) до $3240 (254 тысячи рублей).

Сергей Лавров
Афганистан
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торговля
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