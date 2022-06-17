Лавров и Байрамов обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана Лавров обсудил вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном с Байрамовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе разговора стороны обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, написали на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Лавров и Байрамов также разобрали положения подписанной 22 февраля Московской декларации, в рамках которой Азербайджанская Республика и РФ реализуют взаимодействие между двумя государствами.

Произведена «сверка часов» по ряду региональных и международных сюжетов, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркнута важность соответствующей работы при посреднической роли России в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне, — сказано в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут прийти к мирному соглашению в случае активной работы двух сторон для достижения этой цели. Глава республики подчеркнул, что конфликт урегулирован, однако необходимо начать работу над нормализацией отношений с Арменией, подписав мирный договор.

Говоря о нормализации отношений с Ереваном, глава Азербайджана подчеркнул, что Баку предлагал начать работу над мирным договором, однако ответа от армянской стороны не последовало. При этом он отметил прогресс в диалоге между двумя государствами.