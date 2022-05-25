Кудрин призвал Россию не выходить из ряда международных организаций

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

России нет необходимости выходить из ряда международных соглашений и стандартов, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме, передаёт ТАСС. Он отметил, что отечественная экономика сильно связана с мировой экономической системой, поэтому выход из международных организаций может негативно отразиться на России.

У нас экономика очень серьезно связана с другими экономиками мира. Мы работаем в мировой экономической системе. Россия не может все сама производить. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений и стандартов, — сказал он.

Кудрин подчеркнул, что экономика России должна извлекать пользу из экономического сотрудничества.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия должна остаться членом Всемирной торговой организации, несмотря на западные торговые санкции. По мнению Решетникова, участие России в ВТО принесло множество экономических преференций. Он полагает, что Всемирная торговая организация является важным инструментом поддержки экспорта страны, без которого риски для бизнеса и граждан РФ только возрастут.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о выходе России из ВТО, который предложили депутаты от «Справедливой России — За правду». В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов РФ, необходимости проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.