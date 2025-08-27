Кубанский врач объяснил, чем опасен новый штамм COVID-19

Новый штамм COVID-19 «стратус» проявляется резким подъемом температуры, ощущении сильной слабости и осиплости голоса, заявил врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев. Он призвал использовать маски в общественных местах, сообщает телеканал «Краснодар».

Симптоматика заболевания схожа с обычным ОРВИ, однако выявить «стратус» можно по резкому подъему температуры, ощущении сильной слабости и осиплости голоса, которая наблюдается у 70% заболевших, — пояснил Горячев.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «стратус». По его словам, заболевание часто начинается без высокой температуры, но с сильного кашля и поражения верхних дыхательных путей. Главной опасностью является быстрое развитие пневмонии с первых дней заражения.