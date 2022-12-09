«Кто это?»: Путин о приговоре Илье Яшину Путин заявил, что приговор суда Яшину не подлежит обсуждению

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Илья Яшин

Президент России Владимир Путин заявил по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке, что подвергать сомнению решения российского суда является нецелесообразным. Он также подчеркнул, что вмешиваться в деятельность суда недопустимо. Так глава государства прокомментировал решение Мещанского суда Москвы в отношении политика Ильи Яшина, которого приговорили к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии.

Отвечая на вопрос журналиста об оппозиционере, президент спросил: «Кто это такой?»

Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском государственном университете. И хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным. Есть законом обозначенные права защиты граждан, можно обратиться в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить, — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он вынесенный приговор Яшину жестоким.

Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче. Мещанский суд Москвы постановил, что после освобождения Яшину будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Согласно позиции суда, оппозиционер распространил ложную информацию о Буче, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что Яшин «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ.