Крепкие российские семьи предложили награждать землей Депутаты ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили бесплатно давать землю парам, состоящим в браке боле 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Также важным условием будет наличие детей.

Проект поправок планируется внести в Госдуму после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней. Согласно инициативе, выделенный земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, в том числе родителей и их детей.

Слуцкий в конце мая во время Всероссийского слета ЛДПР заявил, что стране нужно уйти от «бездумной урбанизации» и перейти к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. По его словам, если начать реализацию этого сценария, то появится возможность развития всей территории государства.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал, что требования для получения бесплатного земельного участка или денежной компенсации вместо него практически одинаковы. Парламентарий отметил, что материальные средства выдают не во всех регионах: решение о предоставлении единовременной выплаты принимается муниципалитетами.