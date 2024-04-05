Кремль озвучил позицию по участию россиян в Олимпиаде Песков: российские спортсмены могут сами принимать решение об участии в Играх

Спортсмены из России могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что атлеты, которые готовы соревноваться, должны это сделать.

Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет радоваться победам спортсменов, включая теннисистов, даже если они выступают без флага страны. По словам Пескова, они по-прежнему являются российскими атлетами, и страна гордится ими.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина раскритиковала слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, заявившего, что российские теннисисты, которые поедут на Олимпиаду в Париже, являются «командой иноагентов». По словам Весниной, ей неприятно обсуждать такие высказывания.

До этого Поздняков поддержал позицию президента ВФХГ Ирины Винер по участию российских спортсменов в Олимпиаде, назвавшей унизительными выступления в нейтральном статусе. При этом он подчеркнул, что не согласен с ее определением спортсменов как «команды бомжей».