Олимпийская чемпионка по теннису защитила коллег после нападок Позднякова Теннисистка Веснина: в корне не согласна с высказыванием Позднякова

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Елена Веснина

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина заявила NEWS.ru, что категорически не согласна с высказыванием президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Ранее он сообщил, что российские теннисисты, которые поедут на Олимпиаду в Париже, являются «командой иноагентов». Веснина призналась, что ей неприятно обсуждать такие слова.

Не хочу это обсуждать, в корне не согласна с этим высказыванием, — сказала Веснина.

Ранее Поздняков заявил, что поддерживает позицию Ирины Винер по участию российских атлетов в Олимпиаде в Париже, но не согласен с ее определением спортсменов — «команда бомжей». Теннисистов, выразивших желание выступить на Играх, он назвал «командой иноагентов», подчеркнув, что те большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают деньги и одновременно осуждают политику своей страны и СВО.

Слова Позднякова также осудил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул: «Все нормальные люди в России знают, что Даня Медведев — суперчемпион, если хочет ехать в Париж, пусть едет, выступает, выиграет и принесет нам кучу радости и счастья». По мнению Губерниева, Позднякову слабо назвать играющего в США хоккеиста Александра Овечкина иноагентом.