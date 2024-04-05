«Овечкина слабо?»: Губерниев ответил Позднякову на слова о теннисистах Губерниев предложил Позднякову назвать иноагентом Овечкина, а не теннисистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал «очень странным» заявление главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, назвавшего отечественных теннисистов, планирующих выступить на ОИ в Париже «командой иноагентов». По словам журналиста, Даниил Медведев, например, — легенда мирового и российского тенниса.

Это очень странное заявление, нехорошо так говорить главе ОКР. Медведев — это легенда мирового и российского тенниса. Он — наш посланник, он — лицо спортивной России, один из самых популярных и мощных спортсменов за рубежом. А вот Овечкин, который в Вашингтоне играет, слабо его назвать иноагентом? Слабо господину Позднякову, — добавил Губерниев.

Губерниев подчеркнул: «все нормальные люди в России знают, что Даня Медведев — суперчемпион, если хочет ехать в Париж — пусть едет, выступает, выиграет и принесет нам кучу радости и счастья. Если господин Поздняков не будет этому радоваться — это его право».

Поздняков ранее заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает позицию Ирины Винер по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, но не согласен с ее определением спортсменов как «команда бомжей». Теннисистов, выразивших желание выступить на Играх, он назвал «командой иноагентов», подчеркнув, что те большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают деньги и одновременно осуждают политику своей страны и СВО.