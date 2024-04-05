«Команда иноагентов»: глава ОКР о теннисистах — участниках Олимпиады Глава СКР назвал иноагентами теннисистов, желающих участвовать в Олимпиаде-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Поздняков

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает позицию Ирины Винер по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, но не согласен с ее определением спортсменов как «команда бомжей». Теннисистов, выразивших желание выступить на Играх, он назвал «командой иноагентов», подчеркнув, что те большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают деньги и одновременно осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. <...> С уважением отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны, — добавил он.

Ранее Ирина Винер заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна. В свою очередь российский теннисист Даниил Медведев признался, что с удовольствием поедет на соревнования, а каждый имеет право на собственное мнение относительно участия в играх.