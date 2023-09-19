Кремль отреагировал на антитеррористическую операцию Баку Песков: Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Карабахе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Карабахе, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает «Российская газета». Он отметил, что главной целью сейчас является попытка убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов. Песков подчеркнул, что российские военные находятся в контакте с армянскими и азербайджанскими представителями, возможны и контакты на высшем уровне.

Мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий. Первое для нас на фоне военной операции, которую проводят вооруженные силы Азербайджана, — это обеспечение безопасности мирного населения Карабаха. Речь, конечно же, идет об армянском населении. Для этого должны быть предприняты все необходимые меры, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва призывает стороны следовать заключенным ранее трехсторонним договоренностям.

Единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы трехлетней давности, которые были подписаны между РФ, Арменией и Азербайджаном. Поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов, принимая во внимания новые реалии, имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год, — сказал Песков.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе сегодня, 19 сентября. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.