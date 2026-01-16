Кремль объявит дату послания Путина Федсобранию

Кремль сообщит о дате послания президента Федеральному собранию, как только Владимир Путин примет решение, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. В 2024 году мероприятие состоялось 29 февраля, в 2025 году его не было.

Мы проинформируем. Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем, — сказал представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что Путин прилагает усилия по снятию напряженности вокруг Ирана. По его словам, Москва оказывает помощь не только Тегерану, но и всему региону. Пресс-секретарь также отметил, что в Кремле заметили заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Россией и считают это позитивным развитием. Он уточнил, что речь идет о высказываниях, прозвучавших из Парижа, Рима и Берлина.

Также сообщалось, что президент РФ провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране. В ходе беседы Путин подтвердил готовность России продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.