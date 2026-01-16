Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 13:19

Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке

Песков: Путин прилагает усилия по снятию напряженности вокруг Ирана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин прилагает усилия по снятию напряженности вокруг Ирана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва оказывает помощь не только Тегерану, но и всему региону.

Эту помощь не только Ирану, но и всему региону <…> Россия оказывает и сейчас, в том числе благодаря президентской активности, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы Путин подтвердил готовность России продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.

До постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия выражает солидарность с народом Ирана. По его словам, ситуация там напоминает сценарии цветных революций, хотя сейчас протестная динамика в этой стране пошла на спад. Постпред РФ также подчеркнул, что Россия настоятельно призывает «горячие головы» в США и других странах одуматься и не допустить повторения трагедии июня 2025 года.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Израиль
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Преподавателя задержали после взрыва в Сыктывкаре
В Раде предсказали конец государственности на Украине
Мужчина придержал дверь девушке и чудом выжил
Жена уговаривала сдаться ВСУ: как украинка нажилась на бойце СВО
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.