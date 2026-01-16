Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин прилагает усилия по снятию напряженности вокруг Ирана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва оказывает помощь не только Тегерану, но и всему региону.
Эту помощь не только Ирану, но и всему региону <…> Россия оказывает и сейчас, в том числе благодаря президентской активности, — сказал Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы Путин подтвердил готовность России продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.
До постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия выражает солидарность с народом Ирана. По его словам, ситуация там напоминает сценарии цветных революций, хотя сейчас протестная динамика в этой стране пошла на спад. Постпред РФ также подчеркнул, что Россия настоятельно призывает «горячие головы» в США и других странах одуматься и не допустить повторения трагедии июня 2025 года.