В Кремле не исключили диверсии на нитках «Северного потока» Песков не исключил, что разрушения на нитках «Северного потока» могли быть из-за диверсии

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авария на газопроводе «Северный поток —2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» — беспрецедентная ситуация, требующая разбирательства, поскольку затрагивает энергобезопасность целого континента, сообщает РИА Новости. Он добавил, что нельзя исключать ни один вариант, в том числе и диверсию.

Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Есть какое-то разрушение, а что стало причиной — до того как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя, — сказал представитель Кремля.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Впоследствии газета Tagesspiegel сообщила, что причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.