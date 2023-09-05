Кремль не дал корреспонденту France-Press задать вопрос о Суровикине Песков не ответил на вопрос журналиста France-Press о деле против Суровикина

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Сергей Суровикин

Журналистка издания France-Press безуспешно попыталась узнать у представителя Кремля Дмитрия Пескова, ведется ли расследование в отношении генерала Сергея Суровикина. Пресс-секретарь президента запретил задавать ему этот вопрос. Журналистка отметила, что днем ранее на этот вопрос не стал отвечать министр обороны Сергей Шойгу.

Нет, нельзя [задать этот вопрос], — сказал Песков.

Шойгу спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина 4 сентября после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи. Министр промолчал после этого вопроса от корреспондента.

По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер» и даже помогал мятежникам. По данным зарубежного издания, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этих данных не было.

Информации о местонахождении Суровикина не было на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая Ксения Собчак 4 сентября опубликовала фото генерала на улице в Москве, на котором он запечатлен вместе с супругой.