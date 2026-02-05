Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения Кравцов объяснил ЧП в школах формальным отношением к рекомендациям

Руководства школ, где происходили трагические инциденты, формально относились к рекомендациям по организации воспитательного и образовательного процессов, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По словам министра, которые привел журналист Александр Юнашев у себя в Telegram-канале, во все проблемные учебные заведения направлялась экспертная комиссия.

Публично мы об этом не говорили, но в каждую школу, где были трагические случаи, мы направили свою комиссию. К большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям, — сказал он.

Ранее член президиума КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот заявила NEWS.ru, что участившиеся случаи нападения в школах являются результатом провала профилактической работы. По ее словам, это свидетельствует о кризисе во всей системе образования.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что увеличение подобных инцидентов обусловлено дефицитом специалистов в области детской психологии. По его словам, для устранения проблемы следует расширить количество квалифицированных лиц, способных работать с трудными подростками.