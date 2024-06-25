«Крах системы»: Рябков оценил решение ЕС по вооружению Киева с активами РФ Рябков: решение ЕС по российским активам свидетельствует о крахе его системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Решение Евросоюза направить доходы от российских замороженных активов на вооружение Украины является отражением тотального краха всей системы европейских ценностей, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru в кулуарах «Примаковских чтений». Он назвал действия ЕС неприкрытым и бесцеремонным случаем воровства.

Это (решение ЕС по активам РФ. — NEWS.ru) отражение тотального краха всей системы ценностей, которой пытался гордиться Европейский Союз и входящие в него страны. Это неприкрытый случай не просто воровства, а наглого бесцеремонного распоряжения чужим имуществом в преступных же целях, — отметил он.

По мнению Рябкова, те, кто принимает подобного рода решения, должны нести уголовную ответственность. Тем не менее, в действиях Евросоюза нет «ничего удивительного», указал он. По его словам, на безнравственность ЕС указывает тот факт, что там отказываются осуждать атаку ВСУ на Крым с использованием западного оружия. Как подчеркнул дипломат, в таких условиях попросту нечего обсуждать.

Эти люди лишены каких-то нравственных основ и вообще понятия человеческой морали, какие-то ценности им чужды. Они в своем отрицании этих ценностей дошли до стадии, когда идут на прямые уголовные преступления, — заключил он.

Вице-премьер России Анатолий Оверчук ранее заявил, что современная Европа представляет собой сад, который приходит в упадок из-за недальновидности тех, кто им управляет. По его словам, страны региона больше не являются партнерами России, хотя торговля с ними продолжается. Он добавил, что в этом саду должно смениться целое поколение, чтобы вновь наполнить его жизнью.