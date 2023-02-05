«Кому доверяю, того и назначаю»: Кадыров о родственниках на госдолжностях

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что назначает на различные должности в республике тех, кому доверяет. Так он ответил тем, кто анализирует и негативно оценивает тот факт, что на многие позиции в регионе назначаются близкие родственники чиновника. По словам Кадырова, компетенция таких критиков ничего не стоит. Он напомнил, что ради процветания Чечни тысячи чеченцев пожертвовали жизнями. И в этом ряду был отец Кадырова — Ахмат-Хаджи, как написал лидер региона.

И не забывайте про то, о чем я говорил неоднократно: с моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артеля «Напрасный труд», — сказал Кадыров.

Два дня назад выяснилось, что племянник главы Чечни 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. Уже уже занимал руководящие позиции в администрации республики. В частности, Хамзат Кадыров был помощником главы Чечни и региональным министром по физической культуре и спорту.

Ранее парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики, дополнив должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» (отец народа). Так в Средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ опубликован на сайте.

Изменения планируется внести в статью 63, где указаны полномочия руководителя региона.