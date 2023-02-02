Кадыров станет «отцом народа» Чечни Парламент Чечни предложил официально наделить Кадырова титулом «отец народа»

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики, дополнив должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» (отец народа). Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента Чечни.

Изменения планируется внести в статью 63, где указаны полномочия руководителя региона. Дословно слова «Мехкан Да» переводятся как «отец края», однако используются в значении «отец народа». Инициаторами законопроекта выступили 20 депутатов, в том числе председатель парламента республики Магомед Даудов.

Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «Мехкан Да», — говорится в документе.

Ранее Кадыров опубликовал видео отправки добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине. Он добавил, что особый вклад в подготовку бойцов вносит Российский университет спецназа в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В учебном учреждении добровольцы получают военную подготовку, а благодаря фонду — полные комплекты одежды и боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, обмундирование, вплоть до возмещения дорожных расходов и финансовой поддержки.

В начале января Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением, что «позволяет им эффективно нести службу».