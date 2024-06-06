«Кнопка в руках полоумного деда»: в Госдуме назвали Байдена мировой угрозой Депутат Журавлев: ситуация в мире опасна при наличии ядерной кнопки у Байдена

Фото: Official White House/Oliver Contreras

Джо Байден

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru заявил, что ситуация в мире опасна, пока ядерная кнопка в США находится «в руках полоумного деда». Парламентарий выразил мнение, что президент США Джо Байден просто больной человек, а его старческая деменция прогрессирует.

Байден попросту болен, старческая деменция прогрессирует. И тут следует задуматься, насколько опасной может быть ситуация в мире, когда ядерная кнопка в руках у такого полоумного деда. Ну и, как сказал наш президент [Владимир Путин], кто обзывается, тот сам так называется, — высказался Журавлев.

Комментируя высказывания Байдена о Путине, депутат уточнил, что они никак не могли познакомиться 40 лет назад. Он напомнил, что российский лидер пришел к власти только в 1999 году, а сам Байден возглавил парламентский комитет по международной политике в 2007-м. Депутат добавил, что лишь в 2009 году глава Белого дома занял должность вице-президента, в которой мог бы быть интересен российскому президенту.

Байден — человек скорее беспорядочный, который путает фамилии, имена, людей и даты, здоровается с несуществующими гостями и пытается сесть на стул, которого нет, как было сегодня в Нормандии, — добавил депутат.

Байден ранее заявил, что Путин является непорядочным человеком. Американский лидер отметил, что знает российского коллегу уже более 40 лет и все этого время тот его беспокоит. По мнению Байдена, президенту РФ приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну.