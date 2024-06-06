Байден пожаловался на беспокоящего его 40 лет Путина Байден заявил, что Путин беспокоит его уже 40 лет

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент России Владимир Путин является непорядочным человеком, заявил в интервью ABC News глава Белого дома Джо Байден. Он отметил, что российский лидер беспокоит его уже на протяжении 40 лет.

Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня в течение 40 лет. Он непорядочный человек, — в оскорбительной манере подчеркнул Байден.

Российскому президенту приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну, констатировал американский лидер.

Ранее Путин обратил внимание, что Байдена можно смело назвать политиком старой школы. По его словам, американский лидер действует предсказуемо. Кроме этого, президент России счел нелепыми обвинения в адрес республиканца Дональда Трампа. Он напомнил, что бывшего главу Белого дома обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу РФ.

В мае предшественник Байдена уточнил, что нынешняя администрация президента США сравнима с гестапо. Так политик прокомментировал судебные разбирательства в отношении него. Трамп также назвал нынешнего американского лидера самым коррумпированным президентом за всю историю страны.

До этого Байден сообщил, что преклонный возраст сделал его только мудрее. На мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке президент пошутил, что выглядит на 40 лет. Глава Белого дома пояснил, что именно так ответил бы скептикам, которые считают его слишком старым для высшего государственного поста.