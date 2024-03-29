«Не сильно старше сорока»: Байден сделал заявление о своем возрасте Президент США Байден пошутил, что выглядит не старше 40 лет

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что преклонный возраст сделал его мудрее, сообщает пресс-пул Белого дома. На мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке он пошутил, что выглядит на 40 лет, передает ТАСС.

Одна вещь, которая приходит с возрастом — это мудрость. К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока, — заявил Байден.

Глава Белого дома пояснил, что именно так ответил бы скептикам, которые считают его слишком старым для высшего государственного поста. Вместе с тем Байден раскритиковал своего конкурента на выборах Дональда Трампа, назвав его взгляды устаревшими.

Знаете, этот парень (Трамп — NEWS.ru.), который был моим противником тогда и является им на этот раз, его идеи родом из 18-19 века, — добавил он.

Байден добивается переизбрания на пост президента США в 81 год. При этом он является самым пожилым главой государства в истории страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посчитала «невероятно оскорбительным» вопрос ведущего радиостанции WBT о наличии у президента США деменции. По ее словам, врач давал исчерпывающую сводку о здоровье Байдена, действия которого на посту главы государства она назвала «историческими».