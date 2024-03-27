«Внесу ясность»: пресс-секретаря Байдена разгневал вопрос про его деменцию Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: вопрос о деменции у Байдена оскорбителен

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посчитала «невероятно оскорбительным» вопрос ведущего радиостанции WBT о наличии у президента США Джо Байдена деменции. По ее словам, врач давал исчерпывающую сводку о здоровье Байдена, действия которого на посту главы государства она назвала «историческими».

Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос. Позвольте мне внести ясность: в течение последних нескольких лет врач президента предоставлял исчерпывающую информацию о его здоровье, — подчеркнула она.

Ранее Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении главы российского государства Владимира Путина. Оно прозвучало, когда политик выступал в штате Северная Каролина и рассуждал о возможности привлечения дополнительных средств путем повышения налогов для миллиардеров в США. В ходе выступления он также призвал Штаты еще «много чего сделать», в том числе «наконец обеспечить помощь Украине».

До этого Байден озвучил еще одно грубое выражение в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Он заявил, что пока есть такие люди, как «этот парень Путин», Вашингтон всегда будет переживать по поводу вероятного ядерного конфликта.