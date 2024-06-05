Путин заступился за Трампа Путин назвал нелепыми обвинения против Трампа в США

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что считает нелепыми обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Глава государства выразил мнение, что гонения на Трампа осуществляются в рамках внутриполитической борьбы в стране.

Нелепые обвинения в сторону Трампа. Мы это всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Потом это все подтвердилось, в результате расследования внутри США. Никаких особых связей у нас с господином Трампом никогда не было, — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что бывшего главу Белого дома обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу РФ. Подобную риторику Путин назвал «полной чушью и бредом».

Ранее адвокаты экс-президента США обнаружили связь между обвиняющими его во вмешательстве в выборы с представителями законодательной и исполнительной власти. В частности, защитники Трампа исследуют контакты прокуроров из Атланты, Белого дома и комитета палаты представителей, которые вели расследование по событиям 6 января 2021 года в Капитолии. Трамп считает, что уголовное дело против него в Джорджии связано с действиями этих органов.

По данным СМИ, записи телефонных разговоров спецпрокурора Нормана Уэйда свидетельствуют о его контактах с Белым домом в ноябре 2022 года. То есть это произошло еще до того, как присяжные приняли решение предъявить обвинения Трампу.