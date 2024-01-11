Адвокаты Трампа нашли связь Белого дома с делом против него NYT: адвокаты Трампа заинтересовались связью Белого дома с делом против него

Фото: Brandon Bell/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обнаружили связь между обвиняющими его во вмешательстве в выборы с представителями законодательной и исполнительной власти, пишет газета New York Times. В частности, защитники экс-главы Белого дома исследуют контакты прокуроров из Атланты, Белого дома и комитета палаты представителей, которые вели расследование по событиям 6 января 2021 года в Капитолии.

Трамп считает, что уголовное дело против него в Джорджии связано с действиями этих органов, отмечается в статье. По словам автором материала, прокурор Фани Уиллис стремилась использовать доказательства, собранные законодателями, и в 2022 году начала контактировать с Белым домом для сбора информации о поведении чиновников администрации Трампа с целью допросов перед присяжными.

По данным издания, записи телефонных разговоров спецпрокурора Нормана Уэйда свидетельствуют о его контактах с Белым домом в ноябре 2022 года. То есть это произошло еще до того, как присяжные приняли решение предъявить обвинения Трампу.

Напомним, Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы». К тому же штаб отвергает утверждение о том, что Трамп участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США.