Трамп приравнял администрацию Байдена к гестапо

Фото: Jim Watson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Нынешняя администрация действующего президента США Джо Байдена сравнима с гестапо, такое мнение на закрытом мероприятии высказал бывший глава государства Дональд Трамп, его слова приводит телекомпания NBC. Политик прокомментировал судебные разбирательства в отношении него. Кроме того, Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в американской истории.

Эти люди управляют гестаповской администрацией, — выразил уверенность политик.

Трамп является фигурантом нескольких дел. Среди них дела о штурме Капитолия, хранении секретных документов и связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп испытывает финансовые проблемы из-за судебных расходов. В частности, в марте бывший президент потратил $4,9 млн на издержки. Всего на счетах, которые Трамп использовал для финансирования адвокатов, осталось $6,8 млн.

До этого мнение о политике высказал голливудский актер Роберт Де Ниро. Он назвал Трампа глупым и сравнил его с Адольфом Гитлером. По мнению Де Ниро, экс-президент является нарциссом и монстром. Он уверен, что возвращение Трампа на пост главы Белого дома будет опасно для людей.