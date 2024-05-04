Известный голливудский актер сравнил Трампа с Гитлером Актер Роберт Де Ниро сравнил Дональда Трампа с Гитлером и Муссолини

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Дональд Трамп

Голливудский актер Роберт Де Ниро назвал экс-президента США Дональда Трампа глупым и сравнил с Адольфом Гитлером. Об этом артист заявил в интервью MSNBC. По его словам, бывший американский лидер является нарциссом и монстром, и для людей будет опасно, если он вернется на пост главы Белого дома.

Де Ниро отметил, что аналогичная ситуация была в Германии в 30-х годах XX века. Там «действовавшего как клоун» Гитлера не воспринимали всерьез, и он в итоге пришел к власти. То же самое было и с лидером итальянских фашистов Бенито Муссолини, добавил оскароносный актер.

Знаете, в детстве я слышал: «Гитлер — это кошмар, которому никогда не суждено сбыться». Но теперь я вижу, что это возможно, — добавил артист.

Де Ниро не в первый раз критикует Трампа. В ноябре 2023-го он, выступая на церемонии вручения кинопремии «Готэм», назвал экс-президента США лжецом, который «нападает на слабых». По его словам, бывший президент солгал избирателям более 30 000 раз за четыре года своего пребывания у власти. После Де Ниро сообщил, что его слова о Трампе пропали были вырезаны из эфира редакторами кинопремии.

В ответ Трамп назвал актера «неудачником», который должен «сосредоточиться на собственной жизни». Он отметил, что актерские атланты Де Ниро настолько уменьшились, что тот вынужден использовать телесуфлер, «чтобы озвучивать свои грязные и отвратительные нападки».