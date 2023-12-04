«Шарлатан» против «неудачника»: как поругались Трамп и Роберт де Ниро Трамп обозвал де Ниро «неудачником» из-за критики на кинопремии «Готэм»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети ответил на критику со стороны актера Роберта де Ниро, назвав его «неудачником», который должен «сосредоточиться на собственной жизни». Почему Трамп обиделся на де Ниро, за что актер раскритиковал бывшего президента?

Что Трамп ответил де Ниро

Трамп порекомендовал де Ниро сосредоточиться на собственной жизни. В своей соцсети Truth Social он опубликовал ответ актеру на критику.

«Роберт де Ниро, чьи актерские таланты сильно уменьшились, а репутация оказалось под угрозой, теперь даже вынужден использовать телесуфлер, чтобы озвучивать свои грязные и отвратительные нападки, столь неуважительные по отношению к нашей стране. На него невозможно смотреть ни в фильмах, ни с идиотами, которые уничтожили премию „Оскар“, превратив ее из одного из лучших шоу в стране в низкопробную посредственность. Де Ниро должен сосредоточиться на своей жизни, в которой полный бардак, а не обсуждать чужие. Он стал полным неудачником, а мир смотрит, ждет и смеется!» — приводит слова Трампа американское издание Huffington Post.

Отвечая де Ниро, Трамп перепутал и назвал «премией „Оскар“» другую киноцеремонию — премию «Готэм», которой с 1991 года награждают независимых кинематографистов. Именно на «Готэме» Роберт де Ниро выступил с речью против Трампа.

Что произошло на премии «Готэм»

Выступая на «Готэме», де Ниро обнаружил, что у него из телесуфлера удалили часть выступления, в которой он критикует Трампа. Тогда актер достал из кармана телефон и зачитал кусок речи с экрана.

«История больше не история. Правда — не правда. Даже факты заменяются альтернативными фактами и движимы теориями заговора и уродством. Ложь стала просто еще одним инструментом в арсенале шарлатана. Бывший президент солгал нам более 30 000 раз и продолжает набирать обороты в своей нынешней мстительной кампании. Но при всей своей лжи он не может скрыть свою душу. Он нападает на слабых, уничтожает дары природы и проявляет неуважение, используя, например, „Покахонтас“ как оскорбление», — заявил де Ниро.

Актер раскритиковал организаторов кинопремии «Готэм» и компанию Apple за то, что они удалили политические заявления из телесуфлера.

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press Роберт де Ниро

Как де Ниро критиковал Трампа

В прошлом актер, как и ряд других звезд Голливуда, неоднократно критиковал Дональда Трампа — как во время, так и после завершения его президентского срока. Так, в октябре де Ниро заявил, что Трамп «злодей» и «хочет казаться крутым парнем без морали и этики». Такое заявление транслировалось 11 октября в ходе саммита «Остановим Трампа!» в Нью-Йорке.

«Этот парень пытается быть гангстером, но у него не очень получается... он хочет казаться крутым парнем без морали и этики. Он не знает ни правильного, ни неправильного, не ценит никого, кроме себя, — ни людей, которых собирался вести и защищать, ни людей, с которыми ведет дела, ни тех, кто за ним следует верно и слепо, ни даже людей, которые считают себя его друзьями. Они их всех презирает», — объявил де Ниро, назвав Трампа «очень серьезной угрозой».

Где сейчас играет де Ниро

Роберту де Ниро в настоящее время 80 лет, он старше Дональда Трампа. В прошлом он получил две премии «Оскар» — за роли в фильмах «Крестный отец 2» и «Бешеный бык» — и был дважды номинирован на премии Киноакадемии — в 1970-х и в начале 1990-х. В последний раз де Ниро номинировался на «Оскар» в 2012 году в фильме «Мой парень — псих».

Однако после 2000 года, по мнению ряда критиков, карьера Роберта де Ниро пошла под уклон: так, фильм «Другой» 2004 года стал, по мнению критиков и зрителей, худшим в карьере актера, на сайте Rotten Tomatoes он получил уровень одобрения всего в 4%. Также и шпионский триллер «Ложное искушение» 2006 года, который стал второй режиссерской работой де Ниро, в USA Today назвали «вырезанным чрезвычайно тупым ножом».

В результате первым почти за 20 лет успехом Роберта де Ниро в кино стал «Джокер» 2019 года, в котором он успешно сыграл телеведущего Мюррея Франклина. На кинопремии «Готэм» де Ниро представлял фильм «Убийцы цветочной луны», в котором снялся у Мартина Скорсезе вместе с Леонардо Ди Каприо.

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