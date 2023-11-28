Де Ниро назвал Трампа шарлатаном и обманщиком Де Ниро осудил кинопремию «Готэм» за редактуру его речи с критикой Трампа

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press

Роберт Де Ниро

80-летний голливудский актер Роберт Де Ниро, выступая на церемонии вручения кинопремии «Готэм», назвал экс-президента США Дональда Трампа лжецом, который «нападает на слабых», пишет Daily Express. По его словам, бывший президент солгал избирателям более 30 000 раз за четыре года своего пребывания у власти. После Де Ниро сообщил, что его слова о Трампе были вырезаны из эфира редакторами кинопремии.

История больше не история. Правда — не правда. Даже факты заменяются альтернативными фактами и движимы теориями заговора и уродством. Ложь стала просто еще одним инструментом в арсенале шарлатана. Бывший президент солгал нам более 30 000 раз и продолжает набирать обороты в своей нынешней кампании. Но при всей своей лжи он не может скрыть свою душу. Он нападает на слабых, уничтожает дары природы и проявляет неуважение, — заявил Де Ниро.

Де Ниро представлял на мероприятии фильм «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, в котором снялся вместе с Леонардо Ди Каприо. Картина получила награды сразу в двух номинациях.



Ранее компанию Де Ниро Canal Productions обязали выплатить $1,2 млн бывшей ассистентке Грэм Чейз Робинсон за дискриминацию по половому признаку и создание «токсичных условий труда» в 2019 году. Суд присяжных постановил, что сам актер не несет за преступление личной ответственности, однако пригласил его на процесс в качестве свидетеля.

Во время процесса Робинсон засвидетельствовала, что Де Ниро и его гражданская жена Тиффани Чен объединились против нее, чтобы превратить работу, которую она когда-то любила, в «кошмар». В зале суда актер рассказал присяжным, что по просьбе помощницы увеличил зарплату Робинсон с менее чем $100 тысяч в год до $300 тысяч и повысил ее должность до вице-президента по производству и финансам.

По словам Де Ниро, он никогда не оскорблял бывшую сотрудницу и не кричал на нее, а только дважды просил ее почесать ему спину. Актер также сообщил, что после увольнения Робинсон украла у него около $85 тысяч авиационных миль и предала его доверие.