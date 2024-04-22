Стало известно о финансовых проблемах Трампа из-за судебных расходов Bloomberg: у Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы

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Дональд Трамп

У бывшего президента США Дональда Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на финансовые данные его предвыборной кампании. По данным агентства, в марте политик потратил $4,9 млн на судебные издержки; на счетах, которые он использовал для финансирования своих адвокатов, осталось всего $6,8 млн.

Как пишет Bloomberg, это вынуждает Трампа искать другие источники финансирования судебных тяжб для покрытия растущих расходов. Отмечается, что он может попытаться использовать собственное состояние или привлечь больше денег от доноров. Национальный комитет Республиканской партии отказался покрывать судебные издержки Трампа.

Отмечается, что сейчас Трамп финансирует свои судебные тяжбы благодаря комитету Save America, который собирает средства от доноров. С января 2023 года организация потратила более $62 млн на судебные издержки.

Трампу предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации. Они связаны с оформлением выплат за сокрытие компрометирующей его информации о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Как свидетельствуют подсчеты телеканала Fox News, Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание 136 лет тюремного заключения. При этом предполагается, что фактический приговор окажется намного мягче.