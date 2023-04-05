Трампа могут приговорить к 136 годам тюрьмы Fox News: Трампа по предъявленным обвинениям могут приговорить к 136 годам тюрьмы

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения. Об этом свидетельствуют подсчеты телеканала Fox News. При этом там предположили, что фактический приговор окажется намного мягче.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения, — говорится в сообщении телеканала.

Там отметили. что инкриминируемая Трампу фальсификация деловых документов считается в законодательстве Нью-Йорка проступком, однако она поднимается до ранга преступления с максимальным сроком наказания в четыре года в случае попытки скрыть другое преступление.

Дональду Трампу во вторник, 4 апреля. были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года.