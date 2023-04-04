Прокурор выяснил, что помогло Трампу победить на выборах Прокурор Брэгг: Трамп создал схему подавления негативной информации для победы на выборах

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Дональд Трамп и его сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Об этом заявил прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. По его словам, которые приводит РИА Новости, схему назвали «поймать и убить».

Дональд Трамп, руководители издательской компании American Media Incorporated, мистер Коэн и другие в 2015 году договорились о схеме «поймать и убить», которая является схемой покупки и подавления негативной информации, чтобы помочь шансам Трампа на победу на выборах, — рассказал журналистам прокурор.

Он также добавил, что в рамках данной схемы для сокрытия информации, которая могла бы помешать Трампу выиграть выборы президента в 2016 году, были произведены выплаты трем лицам.

Ранее телеканал CNN передал, что прокyратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по более чем 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трaмп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы. Он также отметил, что не мoжет рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.