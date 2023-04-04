Экс-президент США Дональд Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным. Об этом сообщает газета The New York Times. По ее информации, политику предъявлено обвинение по 34 пунктам.
Как пишет издание, отказ Трампа признать вину в суде означает, что он не пошел на сделку со следствием, которая предполагает смягчение наказания. Политика обвиняют в фальсификации деловой документации после расследования о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.
Предполагается, что после предъявления обвинений Трамп будет отпущен до следующего заседания и ему не придется вносить залог.
Ранее телеканал CNN передал, что прокyратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по более чем 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трaмп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы. Он также отметил, что не мoжет рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.