CNN: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего президента США Дональда Трампа обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что офис прокурора связался с адвокатами бывшего главы Белого дома по этому вопросу. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.

Бывшему президенту Дональду Трампу грозят обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, содержащихся в обвинении высокого жюри Манхэттена, — сказано в публикации.

Политик отметил, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.

Ранее адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Сьюзен Нечелес сообщила, что политик планирует явиться в суд Нью-Йорка во вторник, 4 апреля, где ему предъявят обвинения. Отмечается, что представители Трампа находятся в постоянном контакте с офисом генерального прокурора штата. По информации издания, юристы экс-президента не ожидали решения большого жюри так быстро.