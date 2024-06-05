Путин назвал Байдена предсказуемым политиком Путин: Байден является предсказуемым политиком старой школы

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Главу Белого дома Джо Байдена можно смело назвать политиком старой школы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает пресс-служба Кремля. По его словам, американский лидер действует предсказуемо.

Он политик старой школы. То, что ему не понравилось, он потом в известной степени начал меня атаковать — я так и думал, что так будет. Значит, я прав — он предсказуем, — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ отметил, что политика Вашингтона по отношению к Москве может измениться, если Белый дом начнет руководствоваться национальными интересами. В этом же случае возможна корректировка позиции Соединенных Штатов относительно конфликта на Украине, добавил он.

До этого Путин обратил внимание, что считает нелепыми обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Гонения на Трампа осуществляются в рамках внутриполитической борьбы в стране, указал российский лидер. Он напомнил, что бывшего главу Белого дома обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу РФ.

Кроме того, президент России указал, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Америке важно лишь собственное величие и лидерство, а успехи Москвы в Вашингтоне воспринимают как личное поражение.