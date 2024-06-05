Путин раскрыл правду об отношении США к Украине Путин: Украина в США никого не интересует, их интересует собственное величие

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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Америку интересует собственное величие и лидерство, а успехи Москвы в Вашингтоне воспринимают как личное поражение. Такое заявление глава государства сделал на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство. И ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, — подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал главу США Джо Байдена политиком старой школы. По словам президента, американский лидер действует предсказуемо. Путин отметил, когда Байдену что-то не понравилось, он начал его атаковать. Президент подчеркнул, что так и думал. Исходя из этого российский лидер сделал вывод о предсказуемости американского коллеги.

Путин также заявил, что политика США по России может измениться, если Белый дом начнет руководствоваться национальными интересами. Владимир Путин добавил, в этом же случае может измениться курс Вашингтона относительно конфликта на Украине.