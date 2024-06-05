Путин назвал условие пересмотра политики США по России Путин: если США будут исходить из нацинтересов, их политика по РФ изменится

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Встреча президента РФ Владимира Путина и представителей ведущих мировых СМИ

Политика США по РФ может измениться, если Белый дом начнет руководствоваться национальными интересами, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. В этом же случае может измениться политика Соединенных Штатов относительно конфликта на Украине, добавил президент, которого цитирует РИА Новости.

Если будут руководствоваться национальными интересами, тогда могут быть какие-то изменения во внешней политике и в отношении России, и в отношении конфликта на Украине, — сказал Путин.

Кроме того, на этой же встрече российский президент отметил, что выборы в США никак не повлияют на их политику в отношении РФ. По его словам, Москве все равно, кто возглавит Белый дом — Джо Байден или Дональд Трамп. Также Путин добавил, что Москва никогда не вмешивается и не вмешивалась во внутренние дела США, а лишь наблюдает со стороны.

Глава государства подчеркнул, что считает нелепыми обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Он выразил мнение, что гонения на Трампа осуществляются в рамках внутриполитической борьбы в стране. Путин напомнил, что бывшего главу Белого дома обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу РФ.