Путин раскрыл, изменится ли политика США относительно РФ после выборов Путин: после выборов политика относительно России в США не изменится

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Президент РФ Владимир Путин

Политика Соединенных Штатов относительно России не изменится после выборов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. По его словам, Москве все равно, кто возглавит Белый дом — Джо Байден или Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал, мы так не думаем. Думаем, что ничего, по сути, серьезного не произойдет, — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, российский лидер добавил, что Москва никогда не вмешивается и не вмешивалась во внутренние дела США. Россия лишь наблюдает со стороны, отметил президент.

Ранее профессор Школы международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго выразил уверенность, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре, в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась бы конфронтация. По его мнению, бывший американский президент в случае своего переизбрания может возобновить характерную для него политику в отношении китайского государства.