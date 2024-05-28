Китайский эксперт рассказал, что изменится после победы Трампа Эксперт Цзя Цинго: победа Трампа может усилить конфронтацию между США и КНР

Возможная победа Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США может привести к значительному обострению конфронтации между Вашингтоном и Пекином, заявил профессор Школы международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго газете South China Morning Post. По его мнению, бывший американский президент в случае своего переизбрания может возобновить характерную для него политику в отношении китайского государства.

Эксперт считает, что отношения между странами «станут очень конфронтационными и, вероятнее всего, придут в масштабный упадок». В частности, администрация Трампа может поставить под сомнение принцип «одного Китая» в дополнение к политике экономического давления на Пекин и перейдет к активной поддержке Тайваня, которую в КНР считают своей территорией.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал NEWS.ru, что главной болевой точкой в отношениях Китая и США был и остается Тайвань. Он напомнил, что Китай считает остров своей частью и Вашингтон использует тайваньский фактор для ослабления Пекина.

До этого The Financial Times сообщило, что Латвия и Литва готовы помочь Дональду Трампу одолеть Китай в случае его победы на грядущих выборах президента США. В Вильнюсе считают, что республиканец оценит их «непримиримую позицию» по Тайваню.