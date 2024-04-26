Названа главная болевая точка в противостоянии США и Китая Политолог Лидовской: Тайвань останется болевой точкой в отношениях США и КНР

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Главной болевой точкой в отношениях Китая и США был и остается Тайвань, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он напомнил, что Китай считает остров своей частью и Вашингтон использует тайваньский фактор для ослабления Пекина.

Это все происходит потому, что от США поступают деньги. Американцам это нужно, чтобы ослабить Китай в целом и держать его в напряжении. Конечно, им не нравится, что Китай обрел значимую роль в экономическом мире, — отметил Лидовской.

Эксперт подчеркнул, что именно поэтому Россия и Китай выбраны сегодня как основные точки атаки США.

Что бы ни делал Китай, они всегда будут врагами, так же, как и Россия. Само существование Китая и России является неприемлемым для США. Цель США — разделить и уничтожить Китай и Россию, — сказал Лидовской.

Также гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что жесткие санкции США не заставят Китай поменять отношение к России. По его словам, Пекин найдет варианты сотрудничества с Москвой.