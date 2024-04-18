В Латвии и Литве приняли решение на случай победы Трампа на выборах в США FT: Латвия и Литва готовы помочь Трампу в борьбе с Китаем

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Латвия и Литва готовы помочь миллиардеру Дональду Трампу одолеть Китай в случае его победы на грядущих выборах президента США, сообщило издание The Financial Times. В Вильнюсе считают, что республиканец оценит их «непримиримую позицию» по Тайваню.

США не смогут справиться с Китаем в одиночку. Им понадобятся союзники, — заявил экс-советник по нацбезопасности в Латвии Янис Кажоциньш.

Ранее пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что власти Китая примут необходимые меры в ответ на возможные санкции со стороны США за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса России. По его словам, Белый дом, несмотря на обвинения, сам продолжает оказывать военную помощь Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что подход Китая по урегулированию ситуации на Украине сбалансирован и конструктивен. По его словам, российская сторона приветствует предложения Пекина. Таким образом, представитель Кремля отреагировал на предложение китайских властей созвать мирную конференцию, которая будет признана Россией и Украиной в равной степени.