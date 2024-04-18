Китай ответит на шаги США за предполагаемую поддержку ОПК РФ Посольство КНР: Китай ответит на возможные санкции США за «поддержку» ОПК РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Власти Китая примут необходимые меры в ответ на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. По его словам, Белый дом, несмотря на обвинения, сам продолжает оказывать военную помощь Украине.

Китай всегда выступает против неправомерных односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами, и будет продолжать принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий, — подчеркнул дипломат.

Реакция посольства последовала в ответ на высказывания заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, который обвинил КНР в поддержке ОПК РФ. Лю Пэнъюй назвал это заявление дезинформацией.

Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией является честным и откровенным, оно не направлено против какой-либо третьей стороны, — констатировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что подход Китая по урегулированию ситуации на Украине сбалансирован и конструктивен. По его словам, российская сторона приветствует предложения Пекина. Таким образом, представитель Кремля отреагировал на предложение китайских властей созвать мирную конференцию, которая будет признана Россией и Украиной в равной степени.