В Кремле оценили подход Китая к урегулированию на Украине Песков: Россия приветствует конструктивный подход Китая по Украине

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Дмитрий Песков

Подход Китая по урегулированию ситуации на Украине сбалансирован и конструктивен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона приветствует предложения Пекина.

Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина, — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на предложение китайских властей созвать мирную конференцию, которая будет признана Россией и Украиной в равной степени. Песков добавил, что на текущий момент нет каких-либо изменений в позиции Киева касательно переговоров.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив. Си Цзиньпин указал на необходимость мирового сообщества действовать сообща.

До этого Шольц утверждал, что в ходе своего визита в Пекин попросит главу Китая не оказывать помощь России со спецоперацией. Он добавил, что просьба касается и оружия, и товаров двойного назначения.