«Клоуну нужен новый пакет»: Захарова осудила Зеленского из-за санкций Захарова раскритиковала Зеленского из-за призыва к новым санкциям против России

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала клоуном президента Украины Владимира Зеленского из-за его требования к Европейскому союзу ввести новые санкции против России. Она отметила, что в странах ЕС «уже не моются» и «не заправляют машины» из-за нехватки энергоресурсов в связи с действующими рестрикциями.

В Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, туалетную бумагу у нас не закупают, не заправляют машины и не раздеваются дома, а клоуну нужен новый пакет. Старый он уже использовал, — написала она.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна понести наказание за проведение референдумов и «аннексию» территорий Украины. В частности, он подчеркнул, что Россия должна быть изолирована от всего цивилизованного мира.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России. По ее словам, изоляция РФ была бы худшей политикой, так как Россия будет соседом Франции и по окончании конфликта.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, подобные заявления из Франции звучали уже не раз. По его мнению, это обуславливается пониманием некоторых политиков, что выбранный Евросоюзом курс противоречит интересам граждан европейских стран.