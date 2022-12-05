Клишас уточнил информацию об ограничительных мерах для покинувших Россию Клишас: законопроектов об ограничительных мерах для покинувших страну россиян нет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

В парламенте РФ в настоящее время не рассматриваются законопроекты об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян, продолжающих работать дистанционно на отечественные предприятия, сообщил член Совфеда Андрей Клишас, передает ТАСС. Ранее 5 декабря Клишас допустил, что такие меры возможны.

Нет, — ответил сенатор на вопрос о наличии рестрикционных документов на рассмотрении.

Клишас заявлял, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он допустил, что для них нахождение за границей может стать менее комфортным. Клишас не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По его мнению, ограничения возможны для людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.

Ранее стало известно, что законопроект Минфина, предлагающий обложить доходы работающих за границей россиян НДФЛ, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Речь идет о тех соотечественниках, которые работают на российские компании, находясь за границей. Законопроект уже направлен в правительство.