Клишас призвал ЕС ограничить эмиссию в США

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Клишас

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил в своем Telegram-канале против попыток административного регулирования цен на энергоносители со стороны стран «Большой семерки». По его мнению, вместо этого следовало бы заставить США ограничить эмиссию долларов.

Лучше бы страны G7 <...> установили бы для Вашингтона предельные параметры для печатания долларов и ограничили ту бесконтрольную эмиссию денег в США, которая и раздула инфляцию по всему миру. Хотя это не дело колоний — указывать хозяину, сколько ему можно денег печатать, — заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть, в том числе за счет введения её предельной стоимости для транспортировки и страхования. По словам источников, потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. Между тем германские эксперты заявили, что подобный план будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей.